Монастирський представив свою команду в МВС

Глава МВС Денис Монастирський представив свою команду, сформовану після його приходу у відомство, повідомляє Кореспондент.

Так, першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін.

"Євген Єнін - досвідчений політик, який буде координувати діяльність цілого ряду структур МВС, включаючи Національну поліцію" , - повідомив міністр.

Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою і діяльність сервісних центрів МВС.

Мері Акопян координуватиме і супроводжувати міжнародну діяльність МВС.

Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики з протидії наркоманії і наркозлочинності.

Заступник міністра Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію і цифровізацію сервісів системи МВС.

Сергій Гончаров продовжить роботу на посаді заступника міністра в напрямку реалізації міжнародних проектів, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію (контракт з Airbus Heliсopters з постачання французьких вертольотів для Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту МВС, контракт з OСЕА з виготовлення і постачання для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів тощо).

Заступник міністра Катерина Павліченко продовжить роботу в напрямку дотримання прав людини, протидії гендерному насильству і гендерної рівності.