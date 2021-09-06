Монастирський представив свою команду в МВС
Глава МВС Денис Монастирський представив свою команду, сформовану після його приходу у відомство, повідомляє Кореспондент.
Так, першим заступником міністра внутрішніх справ став Євген Єнін.
"Євген Єнін - досвідчений політик, який буде координувати діяльність цілого ряду структур МВС, включаючи Національну поліцію", - повідомив міністр.
Заступник міністра Богдан Драп'ятий відповідатиме за зв'язки з Верховною Радою і діяльність сервісних центрів МВС.
Мері Акопян координуватиме і супроводжувати міжнародну діяльність МВС.
Заступник глави МВС Олександр Гогілашвілі продовжить роботу щодо формування державної політики з протидії наркоманії і наркозлочинності.
Заступник міністра Ігор Бондаренко відповідатиме за цифрову трансформацію і цифровізацію сервісів системи МВС.
Сергій Гончаров продовжить роботу на посаді заступника міністра в напрямку реалізації міжнародних проектів, які закладені в діяльності МВС і передбачають багаторічну реалізацію (контракт з Airbus Heliсopters з постачання французьких вертольотів для Єдиної системи авіаційної безпеки та захисту МВС, контракт з OСЕА з виготовлення і постачання для потреб системи прикордонної безпеки 20 прикордонних патрульних катерів тощо).
Заступник міністра Катерина Павліченко продовжить роботу в напрямку дотримання прав людини, протидії гендерному насильству і гендерної рівності.