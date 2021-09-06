Колеса автомобілістів знову заблокують

На українські дороги знову повертаються блокіратори коліс для порушників паркування. Державне агентство інфраструктурних проектів вже оголосило тендер на закупівлю 400 таких пристроїв, повідомляє UBR.

У народі автомобільні блокатори прозвали "капканами" або "крабами". Поліцейський чіпляє їх на колесо, після чого машина не може рухатися.

Щоб продовжити рух, водієві доведеться поспілкуватися з правоохоронцями, і отримати постанову зі штрафом. Або ж зняти колесо і їхати на запасці.

За словами юриста, в законодавстві досі немає чіткої процедури блокування і розблокування автомобіля.

"Схоже, це залишили на розсуд патрульних. Тобто потенційно" капкани "зможуть вішати направо і наліво", - додає Салалайко.

Він також нагадав, що останній раз розгул блокіраторів сформував цілий рух супротивників даного дійства. У 2006-2008 роках водії об'єднувалися в групи, їздили по місту і виручали один одного, знімаючи "краби" з коліс підручним інструментом.