Лідер Шахтаря отримав суворе покарання за бійку

Донецькому Шахтареві в двох найближчих матчах чемпіонату України належить зіграти без свого лідера оборони. Бразильський захисник Додо отримав сувору дискваліфікацію, повідомляє 24 Канал.

КДК УАФ виніс рішення по дискваліфікації захисника Шахтаря Додо за підсумками матчу 6 туру УПЛ проти Миная (1: 1).

Комітет дав 2 матчі дискваліфікації бразильському футболістові. Додо пропустить 7 - 8 тури, в яких Шахтар зіграє з Дніпром-1 і Маріуполем відповідно.

За що покарали Додо

Шахтар зустрічався з міна 29 серпня в Ужгороді. Поєдинок завершився нічиєю і відразу три футболісти покинули поле завчасно.

Довгий час Шахтар грав у меншості через вилучення Марлона на початку гри. В кінці матчу на видалення напрацював гравець Миная Ельдар Кулієв.

Він спровокував Додо, потягнувши бразильця за футболку. Гравець Шахтаря вирішив з'ясувати стосунки з суперником за допомогою кулаків і штовхнув Кулієва.

Арбітр матчу Катерина Монузль показала Додо пряму червону картку.