Ексрадник Кличка Бахматов заявив, що планує стати мером

Ексрадник Кличка Бахматов заявив, що планує стати мером

Бізнесмен та колишній радник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що планує стати міським головою столиці в майбутньому, повідомляє Depo.ua.

Бахматов написав критичний допис щодо роботи міської влади Києва та системну корупцію в КМДА та заявив, що місту потрібен ефективний менеджер, можливо натякаючи на себе.

В коментарях під дописом один з користувачів спитав, чи не планує Бахматов ставати мером міста, на що той відповів ствердно. 

"Планую (ставати мером — ред.). Важливо брати до уваги закон про столицю і факт того, що силові структури, де-факто, підкорюються президентові, тому і йдуть обшуки", — написав Бахматов. 
Максим Бахматов — Экс-советник Кличко заявил, что планирует стать мэром Киева

Нагадаємо, що Бахматов прийшов до команди столичного мера наприкінці вересня 2019 року, а пішов з посади радника на громадських засадах влітку 2020 року, напередодні місцевих виборів. Тоді він зазначив, що в місті розпочалась турбулентність, проте не управлінська, а політична.

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