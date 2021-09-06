Ексрадник Кличка Бахматов заявив, що планує стати мером

Бізнесмен та колишній радник Віталія Кличка Максим Бахматов заявив, що планує стати міським головою столиці в майбутньому, повідомляє Depo.ua.

Бахматов написав критичний допис щодо роботи міської влади Києва та системну корупцію в КМДА та заявив, що місту потрібен ефективний менеджер, можливо натякаючи на себе.

В коментарях під дописом один з користувачів спитав, чи не планує Бахматов ставати мером міста, на що той відповів ствердно.

"Планую (ставати мером — ред.). Важливо брати до уваги закон про столицю і факт того, що силові структури, де-факто, підкорюються президентові, тому і йдуть обшуки" , — написав Бахматов.

Нагадаємо, що Бахматов прийшов до команди столичного мера наприкінці вересня 2019 року, а пішов з посади радника на громадських засадах влітку 2020 року, напередодні місцевих виборів. Тоді він зазначив, що в місті розпочалась турбулентність, проте не управлінська, а політична.