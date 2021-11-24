Як зберігати часник, щоб він не висихав і не пліснявів

Це можна робити в пластикових або картонних ящиках, в стерилізованих банках, пересипавши часник сіллю, а от у сітках часник може швидко висохнути, повідомляє Сегодня.

Часник – це те, без чого не буває смачного борщу, м'яса, домашніх соусів. Часник здатний зробити ароматними навіть найпрісніші овочі. Для багатьох він – відданий помічник під час сезонних застуд та грипу. І нам всім відомо, що взимку часник порівняно недешевий. Тому варто купити його зараз, забезпечити йому правильні умови зберігання і використовувати по повній до нового врожаю. Кілька способів, як це зробити, далі.

Що потрібно зробити насамперед, коли ви принесли часник додому

Для початку уважно його огляньте. Часник з ушкодженнями або м'який не варто навіть готувати до зберігання. Його краще використовувати в їжу одразу. Такий продукт навряд чи переживе зиму.

Сильно очищати часник від лушпиння не варто. Лушпиння – захист від комах і вологи.

Експерти радять обрізати корінці ножицями або обпалити на газу. Такий процес зупинить ймовірне проростання часнику в майбутньому.

Краща тара для зберігання часнику

Пластикові ящики з отворами, кошики та картонні коробки. З останніми потрібно бути обережними і ставити їх в те місце, де не буває вологи.

А от зберігати в сітках не рекомендують – часник може пересохнути. Краще робити це в полотняних мішках, в них часник можна зберігати і в холодильнику у відсіку для овочів.

Якщо потримати голівки в добре концентрованому сольовому розчині та висушити, то ви зможете уникнути цвілі.

Середня температура для зберігання: від 1 до 3 градусів тепла. Якщо зберігатимете на балконі або вулиці, то часник здатний витримати мороз до мінус 5.

Ще кілька способів зберігання часнику

Це можна робити за допомогою звичайної солі. Для цього візьміть каструлю. На дно насипте сіль, потім шар часнику і знову сіль.

Теж саме можна зробити і за допомогою борошна в стерилізованих банках. Борошно вбиратиме небезпечну для часнику вологу. Перед тим, як поміщатимете його в тару з борошном, в ньому треба обваляти кожну голівку.

Часник може зберігатися в стерилізованих банках і без борошна або солі, головне правило – не ставити туди, де є прямі сонячні промені.

Багато хто обертають кожну голівку в декілька шарів харчової плівки. Перед цим прощупайте часник, він не має бути м'яким.