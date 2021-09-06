Таліби запросили ряд країн на оголошення складу уряду

Представники руху "Талібан" запросили кілька країн для участі в заході, присвяченому оголошенню складу нового афганського уряду. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

Лідер руху "Талібан" Хайбатулла Ахундзаде під час свого виступу заявив про закінчення формування уряду. Повідомляється, що Хайбатулла Ахундзаде залишиться на своєму посту і буде керувати урядом.



Крім того, таліби запросили кілька країн на "День оголошення уряду". Запрошення на цей захід отримали Туреччина, Китай, Росія, Іран, Пакистан і Катар.

Однак лідер "Талібану" підкреслив, що створено лише тимчасовий уряд.