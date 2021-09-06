В Естонії звільнився топ-посадовець через інцидент з вакцинами

В Естонії подав у відставку гендиректор Департаменту здоров’я Юллар Ланно, відомство якого відповідало за склад, де через порушення температурного режиму зіпсувались майже 70 тисяч доз вакцини AstraZeneca, повідомляє Европейская правда.

Він зазначив, що сам прийняв рішення піти з посади, тому що вважає себе відповідальним за інцидент.

"Відповідальність не можна покладати ні на кого, крім керівника" , - сказав Ланно.

Ланно пробуде на посаді ще два тижні, після того відомство тимчасово очолить його заступниця, доки через відкритий конкурс оберуть нового керівника. Він очолював відомство з жовтня 2020 року.

Міністр здоров’я і праці Танель Кійк зазначив, що провина керівництва департаменту обмежується тим, що воно не змогло скоригувати нормативи та інструкції, видані ще попередніми керівниками.

Нагадаємо, в кінці червня понад 68 тисяч доз вакцини від коронавірусу AstraZeneca, призначених переважно для пожертви іншим країнам, у тому числі Україні, стали непридатними через підвищення температури в холодильній камері Департаменту здоров'я Естонії. Ланно після цього опинився під сильним тиском громадськості.