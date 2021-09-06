В РФ визначили для жителів ОРДО 15 дільниць для голосування на виборах до Держдуми

"ДНР" опублікувала список виборчих дільниць Ростовської області, на яких жителі окремих районів Донецької області з російським громадянством зможуть проголосувати на виборах до Держдуми Росії, повідомляє Деловая столица.

Відповідний список опубліковано на сайті «народної ради ДНР».

У переліку — 15 дільниць, які розташовані на території Матвєєво-Курганського, Куйбишевського та Некліновського районів.

У «ДНР» відзначили, що для охочих проголосувати буде організовано автобусне і залізничне сполучення. Рух транспорту буде здійснюватись у два етапи: до митного пункту пропуску, а потім до виборчої дільниці Ростовської області. Проїзд буде безкоштовним.

Президент Росії Володимир Путін призначив проведення виборів до Державної Думи на 19 вересня 2021 року.