Помер французький футболіст, який пробув у комі 39 років

На 74-му році життя помер французький футболіст Жан-Пʼєр Адамс, який 39 років провів у комі через помилку анестезіолога, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби французького Національного союзу футболістів-професіоналів (UNFP) у Twitter.

Відомо, що футболіст впав у кому в березні 1982 року через помилку анестезіолога під час планової операції на коліні в лікарні Ліона. В той день у Франції був страйк лікарів і велика кількість медиків не вийшла на роботу. Анестезіолог одночасно займався вісьмома операціями й випадково переплутав дозу.

⚫ C'est avec une profonde tristesse que l'UNFP a appris le décès de l'ancien défenseur international Jean-Pierre Adams à l'âge de 73 ans.???? Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et ses proches, qui ont tant veillé sur lui ces 39 ans dernières années.#RIPpic.twitter.com/MOXPvAz5Zt — UNFP (@UNFP) September 6, 2021

Жан-Пʼєр Адамс народився в Сенегалі в 1948 році й зіграв 22 матчі за збірну Франції з 1972 по 1976 рік. Він виступав за французькі клуби Ним, Ніцца і Парі Сен-Жермен.

Футболіст двічі ставав срібним призером чемпіонату Франції в складі Німа і Ніцци. На його честь названі стадіони в муніципалітетах Коркійруа, Катійон-сюр-Самбр і Даммарі-ле-Ліс.