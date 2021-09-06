Загадкова недуга: У запорізькій гімназії розповіли про жахливі випадки з учнями

Запорізька облдержадміністрація створила спеціальну робочу групу для розслідування двох трагічних випадків із учнями запорізької гімназії №8. У навчальному закладі кажуть, випадки не пов’язані між собою, повідомляє Depo.ua.

У Запорізькій ОДА створили спеціальну робочу групу для розслідування двох трагічних випадків із учнями гімназії №8. Семикласник цього навчального закладу Тимофій раптово знепритомнів в серпні в дитячому таборі на Херсонщині й, попри зусилля лікарів, помер за кілька днів у дитячій лікарні Запоріжжя. На початку нового навчального року так само раптово знепритомнів восьмикласник гімназії Іван. У хлопця на уроці була клінічна смерть, нині він реанімації. У ЗОДА кажуть про "загадкову дитячу недугу".

"Це вже другий подібний випадок у цій школі. Запорізька обласна державна адміністрація негайно взяла ситуацію під особистий контроль та створила спеціальну робочу групу з розслідування загадкового дитячого недугу", – зазначили у пресслужбі облдержадміністрації.

Тим часом, у навчальному закладі закликають не пов’язувати ці випадки.

За словами директорки гімназії Ірини Бірюкової, у померлого семикласника Тимофія був енцефаліт, у Івана, який нині в лікарні, – проблеми з серцем.

﻿"Тимофій – учень 7-В класу. Він був в основній групі здоров’я. Здорова дитина. Але, на жаль, він був в літньому таборі відпочинку, і там ця трагедія сталася. У дитини проблем не було, але це енцефаліт. Це (випадки з учнями, – ред.) не можна пов’язувати", – зазначила директорка, додавши, що не пов’язують їх і лікарі.

Щодо восьмикласника Івана, то хлопець раніше вже раптово непритомнів. Про це розповідали батьки. Відомо про два таких випадки, у березні та червні. Після цього було проведено обстеження хлопця, яке показало серцеву патологію.

Коли Іван знепритомнів на уроці 3 вересня, вчителька, інженер з охорони праці й медична сестра надали школяреві першу допомогу, підтримуючи його до приїзду швидкої. Реанімаційна бригада доправила хлопця до обласної дитячої лікарні, його стан лікарі оцінили як вкрай важкий.

Нині Іван перебуває у реанімації, дихає за допомогою апарату штучної вентиляції легень.

Варто зазначити, що у лікарні діагнозів не озвучували. Медики кажуть, що можуть їх називати лише з дозволу рідних.