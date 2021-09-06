Бойовики завдали удару з безпілотника по житловому району Зайцевого

Рано вранці в понеділок, 6 вересня, російські терористи скинули з безпілотника на житловий район н.п. Зайцеве Донецької області два саморобних вибухових пристрої﻿, повідомляє Деловая столица.

Прессцентр ООС

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу Операції обʼєднаних сил.

"6 вересня, близько 04.20, ЗФ РФ застосували БПЛА та скинули на північну околицю житлового району населеного пункту Зайцеве Донецької області два саморобні вибухові пристрої, один з яких не спрацював" , — йдеться в повідомленні.

Прессцентр ООС

Відзначається, що вибухові пристрої були виготовленні за допомогою 3D принтера, в кожному містилося до 500 гр пластичної вибухової речовини. В якості вражаючих елементів були використані спеціально виготовленні «касети» зі сталевими кулями діаметром до 6 мм.

Прессцентр ООС

Прессцентр ООС

У штабі ООС додали, що за останній тиждень російські терористи 5 разів застосовували БПЛА. Наслідками застосування БПЛА стали обстріли позицій ЗСУ з забороненого мінських угодами озброєння.