За роспуск Ради висловилися дві третини українців

Достроковий розпуск Верховної Ради у тій чи іншій мірі підтримують 64% українців, повідомляє Деловая столица.

Про це виконавчий директор Українського інституту майбутнього (UIF), політолог Вадим Денисенко розповів на пресконференції на тему "Гучні відставки осені: як українці ставляться до можливих кадрових змін Зеленського" за результатами дослідження, проведеного UIF за сприяння "Нью Імідж маркетінг груп".

Так, Денисенко нагадав, що рівень довіри до Верховної Ради — найнижчий серед державних інститутів в Україні.

"На питання "Чи підтримуєте ви достроковий розпуск Верховної Ради України?" 41% говорить, що повністю підтримує, скоріше підтримує — 23%, скоріше не підтримують — 16%, повністю не підтримують — 17%, "важко відповісти" — 13%. Тут фактично майже все українське суспільство готове до відповіді — дуже невисокий відсоток тих, хто говорить, що не визначилися, як треба вчиняти" , — сказав Денисенко.

Він підкреслив, що, за аналогією з урядом, Верховна Рада стає для президента Володимира Зеленського "громовідводом". Втім політолог назвав суттєву відмінність між ставленням українців до розпуску Ради та Кабміну.

"…в разі нерозпуску Верховної Ради і збереження нинішньої ситуації, коли "монобільшість" є "монобільшістю" і нічого не передбачає іншого, в принципі, негативне ставлення до Верховної Ради не зможе не екстраполюватися на Офіс президента і Володимира Зеленського безпосередньо. Тому в данному випадку Верховна Рада теоретично може бути громовідводом у разі розпуску, але бути тягнути вниз рейтинг Зеленського в разі, якщо ця Верховна Рада продовжить працювати. А, судячи з усього, вона продовжить працювати і жодних рішень про те, щоб відправляти цю Верховну Раду "у відставку" станом на сьогодні немає" , — сказав виконавчий директор UIF.

Він також зазначив, що серед опитаних за достроковий розпуск парламенту виступили 72% чоловіків, та 58% жінок. У віковому розрізі за достроковий розпуск Ради висловилися 69% виборців віком 45+.

Водночас Вадим Денисенко зауважив цікаву деталь: після покоління 45+ найбільше за розпуск Ради виступає молодь віком 18-27%. Політолог нагадав, що саме ця категорія найбільше підтримує чинного президента. Серед молодих людей за розпуск Верховної Ради виступає 63%.

"Якщо ми будемо говорити про регіональний зріз — то найбільшу нелюбов до Верховної Ради ми спостерігаємо в центрі України. 74% — це найвищий показник і це критично для цієї території — виступає за розпуск Верховної Ради: 49% говорять, що вони повністю підтримують і 25 відсотків — говорять, що частково підтримують" , — сказав виконавчий директор UIF.

Крім того, за даними дослідження, на Півночі України 48% опитаних повністю підтримують достроковий розпуск Ради, а 20% — частково, на Півдні 44% підтримують повністю, а 24% — частково (64%).

"Але водночас у місті Києві ситуація не така критична для Верховної Ради: лише 39% говорять про те, що вони повністю підтримують розпуск Верховної Ради і 19% — говорять про те, що вони частково підтримують розпуск Верховної Ради" , — розповів Денисенко.

Географія дослідження: Україна (крім міст на тимчасово непідконтрольних територій частини Донецької та Луганської областей, окупованої АР Крим) (національний проєкт);

Обсяг вибірки: 1200 респондентів;

Терміни проведення: 28.08.2021-30.08.2021;

Методологія: онлайн-опитування по інтерактивній структурованій анкеті, посилання на яку відправлялося потенційним респондентам з бази даних;

Дизайн вибірки: багатоступенева, комбінована — пропорційно-стратифікована за регіонами, з квотним скринінгом на щаблі відбору респондента. Вибірка репрезентує доросле населення України інтернет-користувачів віком 18 років та старше.

Статистична похибка з ймовірністю 0.95 не перевищує 2,89%.