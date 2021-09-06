Майже мороз і сонце, але без снігу: прогноз погоди на 7 вересня

Перший тиждень осені приніс до України незвично різке та сильне для вересня похолодання. Але як плюс – по всій країні на якийсь час припиняться дощі, і настане ясна, сонячна погода з невеликою хмарністю.

У вівторок, 7 вересня, найтеплішою областю в Україні виявиться Закарпаття - там прогнозують 21-23°С удень і 7-9°С уночі. Навіть у субтропічному Криму буде не настільки тепло вдень, а близько 20-22°С, уночі ж там буде трохи тепліше - 8-10°С. На заході, у центрі та на сході країни очікується 16-20°С удень і 3-6°С уночі. Тільки Харківська область за температурою приєднається до своїх північних сусідок, Сумської та Чернігівської областей, - там обіцяють 14-17°С удень і 3-5°С уночі. На півдні ж буде більш-менш тепло: удень 18-21°С, уночі - 7-9°С.

Дощів 7 вересня не очікується. За прогнозом, усюди по Україні буде хмарно з проясненнями. На більшій частині країни очікується вітер 7-14 км/год у середньому, на півдні - місцями до 18 км/год, у Криму - до 22 км/год максимум. На сході та в центрі буде менш вітряно - близько 4-11 км/год.

Уночі 7 вересня в Україні, окрім Закарпаття, Криму та більшості південних областей на поверхні грунту можливі заморозки 0-3°С (рівень небезпеки - жовтий). Також 7 вересня в Одеській, Херсонській та Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві, 7 вересня очікується температура від 6 до 17°С протягом дня, вітер 4-7 км/год і легка хмарність. Опадів не прогнозується.