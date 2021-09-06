Традиційній автопромисловості передбачили швидкий кінець

Генеральний директор концерну Volkswagen Герберт Дисс очікує, що до 2035 року ері двигунів внутрішнього згоряння в європейському автовиробництві прийде кінець. Розмірковуючи про майбутнє автомобільної промисловості, Дисс назвав не електромобілі, а безпілотники «темною конячкою», яка скоро змінить галузь, повідомляє Лента.Ру.

"Автономне водіння дійсно змінить нашу індустрію, як ніколи раніше", - зазначив глава Volkswagen перед офіційним відкриттям Міжнародного автосалону IAA в Мюнхені.

Дисс розповів про посилення екологічного тиску на автопромисловість, нагадавши про плани ЄС заборонити з 2035 року продаж нових машин з бензиновими і дизельними двигунами.

"До 2030 року 85 відсотків нашого бізнесу - це автомобілі, особисті та орендовані. І близько 15 відсотків має припадати на шаттли, транспортні послуги", - підсумував Герберт Дисс.

Раніше було оголошено, що консорціум на чолі з Volkswagen до 2022 року завершить операцію з купівлі французькій компанії з прокату автомобілів Europcar за 2,5 мільярда євро.

Ряд світових автопромисловців вже почали перехід на електрокари. За прогнозами компанії Foxconn, вже до 2025 року кожен п'ятий продаваний в світі автомобіль буде електричним.

У той же час деякі представники галузі на відміну від Volkswagen не поспішають відмовлятися від традиційних автомобілів. Ряд компаній виступили з різкою критикою планів ЄС заборонити продаж автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння. Противники екологічної ініціативи заявили, що будуть лобіювати її скасування на рівні національних урядів.