Слідкуйте за статевими гормонами: лікар розповіла, чому насправді випадає волосся
Причина випадіння волосся дуже часто криється в дефіцитах вітамінів і мікроелементів, а ось причина дефіцитів часто - проблеми зі шлунково-кишковим трактом. Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва, повідомляє РБК-Украина.
"Хочу відростити красиве, довге і густе, волосся, але як зупинити його випадання?",- часте питання на консультаціях у лікарів і нутриціологів.
Основні причини випадіння волосся⠀
- Дефіцит вітаміну Д
- Дефіцит йоду і гіпотиреоз
- Дефіцит Fe і вітаміну В12
- Інсулінорезистентність
- Дефіцит або надлишок кортизолу
- Надлишок пролактину
- Дефіцит Омега 3 ЖК
- Дефіцит білка, низький калораж
- Гіпоацидність
- Синдром дірявого кишечника
- Синдром надлишкового бактеріального росту і кандидоз
- Інтоксикації, лікарські препарати, бактеріальні та вірусні інфекції
- Синдром мальабсорбції
- Порушення кровопостачання шкіри голови (м'язові затискачі, тугі пучки)
- Невідповідна косметика
Чому випадає волосся: неочевидні причини
- Стрес
Кортизол і адреналіну звужують судини, спазмують м'язи і блокують кровообіг, знижують статеві гормони.
- Статеві гормони⠀
Багато хто думає, що випадання волосся пов'язано з надлишком тестостерону. Частково це правда, але якщо тестостерон активно перетворюється в дигідротестостерон (ДГТ). Вільний тестостерон, навпаки, сприяє зростанню і розвитку білкових структур, до яких відноситься волосся. І випадання на дефіциті Т, не таке вже рідкісне явище.
Дефіцит прогестерону також сприяє пошкодженню волосся. Прогестерон активно блокує роботу ферменту 5-альфа-редуктаза, що перетворює вільний тестостерон в ДГТ. При дефіциті прогестерону цей захисний механізм втрачається.
Естрогени - це синтез колагену, еластину, глікозаміногліканів в шкірі. Коли їх мало, спостерігається в'ялість, млявість, сухість шкіри, погіршення мікроциркуляції і, звичайно ж, порідіння волосся.
Висновок: слідкуйте за своїми статевими гормонами! Що робити в кожному випадку? Це вимагає окремого розбору і занурення.
Автор: Тетяна Турчанікова