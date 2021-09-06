Вівторок, 7 вересня, є другим місячним днем місячного календаря. Новий Місяць знаходиться в знаку зодіаку Діва, повідомляє Корреспондент.

Місяць у Діві - сприятливий час для кропіткої роботи, що вимагає підвищеної уваги і терпіння.

Підходить для вирішення проблем стосовно способу життя, здоров'я, харчування, а також для ділової та інтелектуальної роботи, навчання, оформлення грошових документів, наведення порядку.

7 вересня - день починань. Важливо визначитися, що ви хочете бачити в своїй долі, і сміливо приступати до реалізації задуманого.

У цю добу важливо зберігати внутрішню впевненість у своїх діях і правоті. Бажано уникати конфліктів і бурхливих спалахів емоцій.

Новий Місяць - короткочасний період, який впливає на все живе у вигляді особливого імпульсу. До молодика корисно приурочити початок справ.

У цей час енергетичні ресурси людини перебувають на мінімальному рівні, тому може виникнути слабкість і потреба у відпочинку.

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 7 вересня 2021 Овен (21.03-19.04)

Зірки обіцяють Овнам вдалі покупки, успішні фінансові вкладення й участь у цікавих проектах. Не виключена подія, яка серйозно вплине на особисте життя представників знаку.

Телець (20.04-20.05)

Тельці будуть сповнені енергії і планів, проте зірки попереджають про несподівані проблеми і перешкоди.

Можливі домашні клопоти, які заберуть багато часу і сил, а також суперечки з близькими. У сімейних справах варто виявити великодушність і поступитися, не доводячи ситуацію до серйозного конфлікту.

Близнюки (21.05-21.06)

Близнюків очікує успіх на роботі: ймовірна надбавка до зарплати або підвищення. При цьому зірки радять остерігатися підступу недоброзичливців і більше довіряти інтуїції.

Рак (22.06-22.07)

Вдалий день для розміреної діяльності, налагодження контактів та догляду за собою. У спілкуванні варто дотримуватися балансу - проявити щирість, але не розкриватися повністю.

Запорукою успіху представників знака стануть стриманість і тактовність.

Лев (23.07-22.08)

Леви можуть сподіватися на сприятливий день. З'явиться можливість проявити здібності і змінити сферу діяльності.

Можливо подія, яка серйозно вплине на світогляд, життєві принципи і плани. Неодружені представники знака з великою ймовірністю зустрінуть людину, з якою згодом зв'яжуть життя.

Діва (23.08-22.09)

У Дів найкращим чином складуться стосунки з протилежною статтю. Хороший момент для

освідчення в коханні й пропозиції руки і серця.

У справах і бізнесі все буде залежати від гнучкості і практичності представників знака. Зірки радять розподілити пріоритети і сміливо йти до заданої цілі.

Терези (23.09-22.10)

Терезам стане в нагоді комунікабельність та вміння знаходити спільну мову. Вдалий час для фінансових справ, перевезень, встановлення потрібних контактів.

У другій половині дня важливо знайти час для відпочинку й уникати фізичних навантажень.

Скорпіон (23.10-21.11)

Скорпіонів чекає день змін і трансформацій. Можлива довгоочікувана звістка, яке вплине на майбутнє.

Зірки не радять призначати важливі зустрічі або запрошувати гостей. У спілкуванні потрібно уникати різкості й агресивності.

Стрілець (22.11-21.12)

Зірки радять Стрільцям уникати конфліктів на роботі і не звертати уваги на дрібні проблеми і труднощі. Головне - зробити правильні висновки і спокійно дочекатися поліпшення ситуації.

День краще присвятити творчості і зайнятися здоров'ям.

Козеріг (22.12-19.01)

Козероги можуть сподіватися на фінансовий успіх - їх працьовитість оцінять по заслугах.

Хороший день для прийому гостей, а також для участі в світському заході, концерті, театральній виставі.

Водолій (20.01-18.02)

Водоліїв чекає день провокацій і спокус. Зірки радять бути обачнішими, контролювати все, що відбувається в професійному та особистому житті.

Намагаючись швидко вирішити виниклі проблеми, важливо не йти напролом, а виявити м'якість і ввічливість.

Риби (19.02-20.03)

Зірки обіцяють Рибам успіх у фінансовій сфері і нові ідеї. День сприятливий для найважливіших рішень і життєвих подій.

Важливо визначитися з потребами і сміливо братися за їхню реалізацію.