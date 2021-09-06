Ситуація з накопиченням вугілля на складах покращилась, але запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими - на складах у 2,3 рази менше вугілля, ніж має бути на 6 вересня, повідомляє Экономическая правда.

В огляді роботи енергосистеми 30 серпня - 5 вересня 2021 року зазначається, що середньодобове виробництво ТЕС у порівнянні з попереднім тижнем зменшилося на 3% до 83,9 млн кВт∙год.

"Таке зниження виробництва, перш за все, пов’язане зі зменшенням споживання та експорту електроенергії, а також збільшенням генерації ВДЕ (+20%)" , - заявили в "Укренерго".

При цьому у будні середньодобове виробництво склало 87 млн кВт∙год, а у вихідні 76,2 млн кВт∙год. Частка ТЕС у покритті навантаження у порівнянні з попереднім тижнем зменшилася з 23% до 22%.

"Ситуація з накопиченням вугілля на складах ТЕС покращилася. Зокрема, за останні 10 днів поставки вугілля склали 52,9 тис. тонн, тоді як витрата - 49,9 тис. тонн. Однак, запаси вугілля на складах ТЕС залишаються надзвичайно низькими" , - підкреслюють в "Укренерго".

Так, станом на ранок 6 вересня на складах ТЕС знаходиться 766 тис. тонн вугілля, що на 6,4% більше, ніж на ранок 30 серпня (720 тис. тонн). Зокрема, запаси газового вугілля у порівнянні з 30 серпня зросли на 12,5% до 540 тис. тонн, а обсяги антрацитового вугілля - навпаки зменшилися на 5,8% до 226 тис. тонн.