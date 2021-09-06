Укрзалізниці виписали штрафів майже на 400 млн грн

Державна "Укрзалізниця" повинна заплатити 377,86 млн грн штрафів за несвоєчасну доставку вантажів в 2019-2021 роках, повідомляє UBR.

"На запит Тимчасової слідчої комісії з перевірки й оцінки стану "Укрзалізниці" в державній компанії не змогли знайти відповідальних за проблеми зі своєчасною доставкою вантажів, за десятки покинутих поїздів, за зрив експортних контрактів і за те, що вантажовласники зазнають збитків і потім виставляють фінансові претензії ", - повідомила в Facebook глава Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради, створеної для перевірки і оцінки стану держкомпанії Юлія Гришина.

За її словами, комісія зверталася з проханням назвати конкретних винуватців у провалі доставки вантажів. При цьому прийшла відповідь, що винних встановити неможливо - проблема є комплексною.

"У відповіді на ту частину запиту ТСК, де ми просили надати чітку інформацію про реальний стан тягового рухомого складу та назвати конкретні прізвища винних в дефіциті справних вагонів і локомотивів для забезпечення перевезень, названий відповідальним конкретний член правління" Укрзалізниці"... Це Франтішек Буреш, який очолює напрямок виробництва в компанії ", - вказала Гришина.

Також вона додала, що це прізвище фігурує і в проміжному звіті ТСК. Тому комісія буде домагатися відповідних кадрових рішень.