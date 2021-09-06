На одеському ринку обікрали нардепа

В Одесі обікрали народного депутата України від партії «Слуга Народу». Жертвою одеських кишенькових злодіїв став депутат Олександр Гайду, повідомляє Одесская жизнь.

Повідомляється, що нардеп відвідав Київський ринок в Одесі, де невідомий витягнув з його кишені гаманець, в якому було 3,8 тисячі гривень, 100 доларів, банківська карта і три флешки. Загальну суму збитків оцінили в 6,5 тисяч гривень.

Зараз пошуком «Робін Гуда» займаються правоохоронці. Правда, офіційно інцидент в поліції не коментують.