ДТЕК підписав другий контракт на імпорт вугілля з Польщі

Компанія "ДТЕК Енерго" заключила уже другий контракт на закупівлю вугілля для теплових електростанцій в рамках підготовки до осінньо-зимового періоду, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в повідомленні компанії у Facebook. Йдеться про 20 тисяч тон палива.

"ДТЕК Енерго уклала вже другу угоду на поставку польського вугілля до України. Цього разу – на імпорт 20 тис. т палива. Перша партія в рамках нового контракту із шахти Zakład Górniczy Brzeszcze, обсягом 2200 тонн, вже надійшла до України" , – йдеться в повідомленні компанії.

Паливо призначене для потреб Добротвірської та Бурштинської ТЕС, які знаходяться поруч з кордоном з Польщею.

Усього у вересні ДТЕК очікує поставку 80 тис. т палива із Польщі. Із них 60 тис. т – в рамках підписаної у серпні компанією та вугледобувним підприємством Bogdanka угоди на імпорт 320 тис. т вугілля та додаткові 20 тис. т – в рамках другого контракту з новим постачальником.

Станом на 6 вересня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" зросли до 631 тис. т.