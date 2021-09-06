Курс валют: підсумки понеділка

У понеділок падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку продовжилося. Національному банку знову довелося втручатися.

У зв'язку з вихідним у США торгівля на міжбанку проходила за схемою ТОМ (з поставкою долара завтра). Це не влаштувало багатьох покупців, і вони вирішили не виходити з заявками, що призвело до суттєвого перекосу між попитом і пропозицією. У ситуацію змушений був втрутитися Національний банк. Він провів інтервенцію з купівлі валюти і придбав близько 5 млн доларів, скуповуючи пропозиції від продавців в районі 26,84 гривень. Однак цього виявилося недостатньо: котирування продовжили падати. Після того, як цінники і на покупку, і на продаж опустилися нижче рівня 26,80, регулятор вийшов на ринок ще раз. На цей раз він виставив ордер на покупку на рівні 26,76 гривень і продовжував скуповувати надлишки практично до закриття торгів. Тільки завдяки Нацбанку котирування припинили зниження.

Закрили торги понеділка на 11,5 копійок на покупці і на 12 копійок на продажу нижче, ніж минулої п'ятниці.

Хід торгів

Стартові котирування - 26,85 / 26,93 (купівля / продаж).

Торги понеділка відкрилися трохи ширше, ніж напередодні: спред на відкритті склав 8 копійок. Спочатку покупці не виявили інтересу до виставлених пропозицій: перші угоди за ціною 26,86 гривень пройшли лише в районі 10:25. Об 11:00 на ринку з'явився Нацбанк: він задовольнив кілька заявок на продаж і відразу ж пішов. О 12:30 котирування опустилися нижче 26,80. О 13:00 Нацбанк знову з'явився на ринку: на цей раз він виставив ордер на покупку на рівень 26,76 гривень і приготувався серйозно його захищати. Бачачи рішучість регулятора не дати долару подешевшати ще сильніше, покупці нарешті заворушилися і почали виставляти свої заявки трохи вище рівня, визначеного НБУ.

Котирування закриття - 26,76 / 26,79 (купівля / продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 5,7 млн у порівнянні з минулою п'ятницею і склав 153,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,8455 гривень.

Офіційний курс долара на 7 вересня встановлений на позначці 26,8102 гривень за долар, зниження на 11,96 копійок.

Офіційний курс євро на 7 вересня встановлений на позначці 31,8063 гривень за євро, зниження на 16,21 копійок.

Ціна готівкового долара в оптових обмінниках Києва сьогодні знизилася за день на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,94-26,95 гривень, а до вечора - вже по 26,88-26,89 гривень.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1865. Сьогодні євро трохи скорегував своє зростання минулого тижня і опустився до позначки 1,1856. Готівковий євро також подешевшав: вранці його продавали по 31,90-31,92 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,82-31,83 гривень.

Російський рубль в понеділок розгубив усе, що зміг відвоювати у долара в минулу п'ятницю, і до вечора опустився до 73,05 рублів за долар. Станом на 19:00 він торгується у вузькому діапазоні 73,02-73,05 рубля за долар. Готівковий рубль в столиці не змінився в ціні: як і минулої п'ятниці, сьогодні його продавали по 3,65-3,67 гривень за 10 рублів.