"Слуги" висунули мера райцентру Черкаської області на довиборах в Раду

У понеділок, 6 вересня, партія "Слуга народу" на позачерговому засіданні висунула мера Золотоноші Черкаської області Віталія Войцеховського кандидатом в народні депутати на довиборах до Верховної Ради на виборчому окрузі №197 (Черкаська область), повідомляє Деловая столица.

Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура.

"Партія «Слуга Народу» на сьогоднішньому позачерговому засіданні висунула кандидатом на довиборах народних депутатів по округу № 197 мера Золотоноші Віталія Войцеховського" , — написав він.

Качура додав, що кандидат на довиборах по виборчому округу №184 (Херсонська область) буде висунутий пізніше.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року проводитимуться довибори в зв'язку з припиненням повноважень народних депутатів Ігоря Колихаєва і Олександра Скічка. Колихаєв склав депутатські повноваження після перемоги на виборах мера Херсона, Скічко — в зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.