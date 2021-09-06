У профспілці гірників розповіли, як ліквідувати дефіцит вугілля

Щоб ліквідувати дефіцит вугілля в Україні, Міненергетики має повністю розрахуватися з держпідприємствами за вже відвантажений ними вугілля, встановити на нього справедливу ціну і погасити шахтарям борги із зарплати, які на 1 вересня, за даними міністерства, перевищили 1,2 млрд грн. Про це сказано в пості Незалежної профспілки гірників України в Facebook, повідомляє UBR.

У профспілці зазначили, що вуглевидобувні компанії недофінансовуються і не можуть позбутися від боргів за електроенергію, паливно-мастильні матеріали. За 8 місяців вони змогли добути трохи більше 4 млн тонн твердого палива, або менше від плану на 574,5 тис. тонн.

"Серед причин відставання - вимушена зупинка державних шахт через їх знеструмлення в зв'язку з боргами перед постачальниками електроенергії. Не сприяє ударної роботі і хронічна заборгованість із зарплати - голодним багато вугілля не "нарубати", для цього сили потрібні", - сказано в пості.

У публікації зазначено, що протягом минулого місяця в НЕК "Укренерго" повідомляли про недостатню кількість вугілля на теплоелектростанціях, про зупинку деяких з енергоблоків через відсутність твердого палива. Шахти скаржилися, що не можуть відвантажити видобуте вугілля, тому що АТ "Укрзалізниця" не забезпечує їх необхідною кількістю вагонів, тому вони змушені знижувати темпи роботи.

Це підтверджують дані Міненергетики про те, що в серпні 2021 року вуглевидобувні підприємства України всіх форм власності виконали план всього лише на 81%, здобувши трохи більше 2 млн тонн вугілля. У відомстві тоді заявили, що Україні потрібно 3,5 млн тонн вугілля для проходження опалювального сезону.