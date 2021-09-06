"Слуги" вирішили не боротися за крісло мера Харкова

Партія "Слуга народу" не висуватиме кандидата на виборах мера Харкова через відсутність сильного представника політсили, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив лідер парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія після засідання фракції.

"Я спілкувався з харківʼянами. Ми не будемо висувати (кандидата в мери Харкова — ред.), бо немає сильної кандидатури, яка могла б боротися (за цю посаду — ред.)" , — сказав Арахамія.

Таке рішення підтвердив і глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, додавши, що представники політсили можуть піти на вибори, але як самовисуванці.

"Скоріш за все, наша партія не буде висувати кандидата. Я думаю, що депутати міської чи інших рад від "Слуги народу" можуть висуватися, але це буде самовисування. Вони не зможуть використовувати символіку" , — пояснив він.

У той же час Корнієнко додав, що зараз в "Слузі народу" не визначилися, кого підтримуватимуть на виборах харківського мера.