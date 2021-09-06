Німецький дискаунтер може вийти на український ринок - зареєстрував ТМ

Німецька компанія, що володіє мережею магазинів-дискаунтерів, Aldi Einkauf SE & Cо зареєструвала в Україні торгову марку. Про це свідчить інформація на сайті держпідприємства "Укрпатенту", опублікована на початку вересня, повідомляє UBR.

Її можна знайти в базі даних підприємства за номером заявки (m201911151) на реєстрацію.

Відповідно до зареєстрованим класом №35 компанія планує надавати послуги торгівлі такими товарами:

с / г та лісогосподарської продукцією;

миючими, дезінфікуючими засобами, предметами гігієни, косметикою;

годинниками, канцелярією, книгами, одягом, взуттям, постільною білизною,

кормами для тварин, предметами для риболовлі;

комп'ютерами, меблями, тютюновими виробами;

велосипедами і аксесуарами до них і т. п.

Крім того, передбачена і рекламна діяльність, допомога в підборі персоналу, консалтинг і т. Д.

Нагадаємо, Aldi - це німецька мережа магазинів-дискаунтерів, яка налічує понад 10 000 торгових точок в 20 країнах світу. Вона економить на торгових площах, устаткуванні, персоналі, підтримуючи єдиний рівень обслуговування, асортименту та якості товарів.