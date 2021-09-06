Пеле переніс операцію

Бразильський футболіст Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) переніс операцію з видалення пухлини в товстій кишці. Її виявили при плановому обстеженні, повідомляє РБК-Украина.

"Минулої суботи переніс операцію з видалення підозрілої пухлини в товстій кишці. Вона була виявлена під час обстеження, про яке я повідомляв минулого тижня" , - написав футболіст у Facebook.

Пеле зазначив, що після операції відчуває себе добре і дозволяє лікарям піклуватися про його здоров'я.

Своєю чергою телеканал Globo зазначає, що Пеле шостий тиждень залишається в лікарні, після планової госпіталізації.

Нагадавши, наприкінці серпня Пеле потрапив до лікарні після непритомності.

Футболіст спростував ці повідомлення, заявивши, що поїхав до лікарні здати аналізи і пройти обстеження.

Автор: Дмитрий Кузнецов