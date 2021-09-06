Український лоукостер запускає прямі рейси до Праги

Український лоукостер SkyUp заявив про запуск прямі рейсів між Києвом і Прагою з ціною квитків від 47 євро в одну сторону, повідомляє Avianews.

Авіакомпанія хоче почати польоти між столицями України і Чехії з 23 вересня. Необхідний дозвіл авіаперевізник отримав у Державіаслужбі ще 27 травня 2020 року.

Видані права дозволяють SkyUp літати між Києвом і Прагою до чотирьох разів на тиждень. У своєму розкладі авіакомпанія заявила польоти три рази в тиждень по вівторках, четвергах і неділях.

Розклад рейсів SkyUp Київ-Прага-Київ:

Київ 19:00 → Прага 20:00, вівторок, четвер, неділя

Прага 21:00 → Київ 00:05, вівторок, четвер, неділя

Мінімальна ціна авіаквитка в один бік починається від 1500 грн, що є еквівалентом 47 євро. Туди-назад злітати можна за 3000 грн.

Найнижча ціна включає перевезення тільки ручної поклажі з габаритами до 55х40х20 см і вагою до 9 кг. За перевезення додаткової ручної поклажі або багажу необхідно заплатити або вибрати більш дорогий тариф.

Приклад бронювання авіаквитків Київ-Прага на рейси SkyUp

На лінії Київ-Прага SkyUp складе конкуренцію МАУ і Czech Airlines. Всі три авіакомпанії будуть здійснювати польоти з аеропорту Бориспіль в головний аеропорт Чехії Рузине, названий на честь першого президента країни Вацлава Гавела.