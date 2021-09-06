У Мінкульті назвали попередню вартість відновлення костелу Святого Миколая
На ремонт і відновлення костелу Святого Миколая в Києві, який постраждав від пожежі, попередньо, необхідно 75 млн грн, повідомляє Деловая столица.
Про це повідомили в Міністерстві культури і інформаційної політики.
"Наразі ми чекаємо на висновок ДСНС. Далі стан костелу мають оцінити експерти. За попередньою оцінкою фахівців на відновлення костелу знадобиться не менше 75 млн грн", — йдеться в повідомленні.
Відзначається, що спочатку будуть закриті розбиті вікна, щоб волога не потрапляла в приміщення.
У Мінкульті додали, що після протиаварійних робіт, ремонту покрівлі та конструкцій, буде проводитися реставрація обробки костелу, на яку з державного бюджету буде виділено 148 млн грн.
Українські підприємці тільки за добу зібрали на відновлення костелу Святого Миколая 18 млн грн.