Поліція Умані завела на хасидів кримінальні справи
Поліція Умані Черкаської області склала 6 адміністративних протоколів і відкрила 3 кримінальні провадження через правопорушення, пов'язані з перебуванням в місті паломників-хасидів, які прибули на святкування іудейського нового року Рош га-Шана, повідомляє Деловая столица.
Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.
Всього до Умані прибуло понад 29 тисяч паломників. За порядком у місті в посиленому режимі стежить близько 1 тисячі правоохоронців.
"З часу перебування паломників на території міста Умань надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду було складено 6 адміністративних протоколів, з них: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників, також щодо дрібного хуліганства та один адміністративний протокол — за порушення вимог правил дорожнього руху", — повідомив начальник ГУ Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.
Також він додав, що розпочато три кримінальних провадження: за фактом поширення з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР-тестів, надання громадянином Ізраїлю свідоцтва на право керування транспортним засобом з ознаками підробки і за фактом збуту на території міста біт, електрошокерів та ножів.
"Ми розпочали кримінальні провадження та призначили відповідні експертні дослідження", — сказав Куратченко.