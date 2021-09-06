Поліція Умані завела на хасидів кримінальні справи

Поліція Умані Черкаської області склала 6 адміністративних протоколів і відкрила 3 кримінальні провадження через правопорушення, пов'язані з перебуванням в місті паломників-хасидів, які прибули на святкування іудейського нового року Рош га-Шана, повідомляє Деловая столица.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Національної поліції.

Всього до Умані прибуло понад 29 тисяч паломників. За порядком у місті в посиленому режимі стежить близько 1 тисячі правоохоронців.

"З часу перебування паломників на території міста Умань надійшло 38 повідомлень. За результатами їх розгляду було складено 6 адміністративних протоколів, з них: два щодо порушення умов перебування на території міста з боку паломників, також щодо дрібного хуліганства та один адміністративний протокол — за порушення вимог правил дорожнього руху" , — повідомив начальник ГУ Національної поліції в Черкаській області Михайло Куратченко.

Також він додав, що розпочато три кримінальних провадження: за фактом поширення з ознаками підробки довідок про проходження ПЛР-тестів, надання громадянином Ізраїлю свідоцтва на право керування транспортним засобом з ознаками підробки і за фактом збуту на території міста біт, електрошокерів та ножів.