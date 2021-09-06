На шахті під Луганськом загинули дев'ятеро людей

Трагедія сталася в результаті обриву каната транспортної кліті на шахті "Червоний партизан", повідомляє Кореспондент.

На непідконтрольною території Луганської області в місті Червонопартизанськ загинули дев'ятеро людей на шахті "Червоний партизан". Про це в понеділок, 6 вересня, повідомляють джерела в "ЛНР".

Стверджується, що трагедія сталася в результаті обриву каната транспортної кліті на шахті.

"В результаті аварії загинули, попередньо, дев'ять чоловік", - розповіло джерело в "екстрених службах".

Він додав, що всього в момент обриву каната в кліті перебували 25 осіб.