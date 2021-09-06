Миколаївський "авторитет" подав до суду на Зеленського

Миколаївський «авторитет» Апті Іслангіріев подав до суду на президента України Володимира Зеленського, вимагаючи скасувати рішення РНБО, в якому проти нього ввели санкції, повідомляє Новости-N.

Як повідомляється на сайті Касаційного адміністративного суду України, позивачем є Іслангіріев Апті Магамедовіч, відповідачем - Президент України Зеленський. Представник позивача - Тетяна Гриненко, в якості третіх осіб без самостійних вимог на стороні відповідача вказані Служба безпеки України і Рада національної безпеки і оборони України.

Вимоги скарги зводяться до визнання протиправним Указу президента України від 21.05.2021г. №203 / 2021 "Про Застосування персональних спеціальних економічних та других обмежувальних заходів (санкцій)". Згідно з цим документом, Іслангіріев потрапив в список «злодіїв в законі», проти яких Рада Нацбезпеки і оборони ввела санкції.

Позивач вимагає скасувати даний Указ президента.

Судове засідання по даній справі відбудеться 22 вересня.