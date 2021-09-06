Столтенберг поскаржився на збільшення ядерних арсеналів в Китаї та Росії

Китай і Росія нарощують і зміцнюють свої ядерні арсенали, чим порушують домовленості щодо контролю над стратегічними озброєннями, повідомляє Деловая столица.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час віртуального виступу на щорічній конференції НАТО з контролю над озброєннями.

"Ми маємо тримати очі відкритими на виклики, що постають перед нами. Росія продовжує ігнорувати та порушувати правила. Вона підриває ключові угоди. Росія також модернізує спроможності подвійного призначення та ядерні спроможності, включаючи міжконтинентальні балістичні ракети. Її гіперзвуковий планеруючий носій вже готовий до дії. Вона (Росія — ред.) випробувала нові балістичні ракети повітряного базування, а також крилаті ракети із ядерною енергетичною установкою" , — сказав він.

Серед інших викликів у сфері контролю над ядерною зброєю Столтенберг назвав швидке нарощування ядерного арсеналу Китаю, збільшення ним кількості наявних ядерних боєголовок і вдосконалення систем їх доставки. Крім того, за його словами, Китай будує велику кількість шахтних пускових установок, що може значно посилити ядерні можливості країни.

Є й інші міжнародні гравці, які розгортають ядерну зброю і створюють розвинені ракетні системи, поширюють небезпечні технології. В якості прикладу Столтенберг навів Північну Корею та Іран, які відверто ігнорують або порушують глобальні правила.