У Bellingcat розповіли, коли вийде розслідування про "вагнеровців"

Розслідування про «вагнеровців», яких розробляли українські спецслужби, вийде в декількох форматах, один з яких - кінофільм у співпраці з Голлівудом. Вихід фільму запланований на початок наступного року, при цьому текстові розслідування вийдуть на CNN вже у вересні, повідомляє Главком.

Про це розповів журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозев під час фестивалю Mezhyhirya Fest.

«Буде три частини, одна з них - документальні фільм, який продюсує директор з Голлівуду ... Це буде початок наступного року. Це буде дуже цікавий фільм», - розповів Грозев.

При цьому, Горозев зазначив, що Bellingcat так і не отримав відповідей на питання від української сторони.