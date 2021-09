День пам'яті Google: 7 вересня - свято, події

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день чистого повітря, День пам'яті Google, Всесвітній день знищення військової іграшки, Всесвітній день обізнаності про міодистрофії Дюшенна, повідомляє УНИАН.

В Україні - День військової розвідки, День кіберспорту, у США - День штату Нью-Гемпшир, День "Купіть книгу", День "Відчуйте любов", День вдячних пацієнтів, День жолудевої гарбуза, День бабусі Мозес, День сумчастого вовка, День "Ні снігу, ні дощу", День надлюдини, День іншого погляду, День салямі, День любителя пива, в Ізраїлі - Єврейський Новий рік "Рош ха-Шана", в Австралії - День вимираючих видів тварин, в Італії - Свято ліхтариків, Фестиваль ліричної пісні "Пьедигротта", на Фіджі - День Конституції, у Вірменії - День інженерних військ, у Бразилії - День незалежності, у Мозамбіку - День перемоги, в Непалі - День державних службовців.

Пам'ятні дати 7 вересня, річниці та події

У 1630 році поселення Тримонтейн перейменовано в Бостон і проголошено столицею Массачусетсу.

У 1813 році вперше в ЗМІ з'явився вислів "Дядько Сем", його зв'язали з урядом США. Історія наступна: у 1812-1814 роках молода держава США вело війну з колишньою метрополією - Англією. У газеті The Troy Post, що видавалася в місті Троя (штат Нью-Йорк), 7 вересня 1813 вийшла гнівна стаття зі словами: "Несхвальна кличка, зароблена нашим урядом, стала майже настільки ж загальновживаною, як загальне ім'я Джона Буля для типового британського буржуа, недалекого і самовдоволеного". Вважається, що Uncle Sam - жартівлива розшифровка абревіатури назви країни (USА), з'явилася завдяки якомусь Семюелю Вілсону на прізвисько Дядько Сем: він торгував в Троє діжками з м'ясом і надрукував її на них, відправив у діючу армію. Вілсон позначив бочки літерами U.S., маючи на увазі Сполучені Штати, а солдати говорили, що м'ясо прибуло від дядька Сема (Uncle Sam).

Асоціація закріпилася, і 15 вересня 1961 року на 87-му Конгресі США була прийнята резолюція, яка прославляла Сема Вілсона як прообраз дядька Сема. Канонічний вигляд довготелесого джентльмена з пишними бакенбардами, борідкою клиночком, в брюках в смужку, сюртуку і циліндрі з зірками і смугами на манер американського прапора надав цьому персонажу Томас Наст, автор емблем Республіканської і Демократичної партій США - слона і осла. Останнім часом стали з'являтися більш "модернізовані" зображення дядька Сема, в більш сучасному одязі і з сучасною стрижкою. Але знаменитий циліндр завжди залишається неодмінним атрибутом.

У 1860 році під час візиту до Канади принца Уельського вперше в якості офіційної канадської емблеми був використаний Кленовий лист.

7 вересня 1923 року вважається датою створення Міжнародної організації кримінальної поліції - International criminal police organisation (ICPO) - Інтерпол, хоча офіційно цю назву вона отримала в 1946 році.

У 1976 році Джордж Харрісон був визнаний винним у ненавмисному плагіаті. Суд вирішив, що його хіт "My Sweet Lord" не є оригінальним твором, а авторство мелодії, покладеної в основу пісні, належить Рональду Меку, який в 1963 році написав для жіночої вокальної групи The Chiffons пісню "He's So Fine". Харрісона оштрафували на 587 тисяч доларів.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 вересня вшановує пам'ять апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського. Інші назви свята: "Тит", " Тит Грибник", "Тит і Варфоломій", "Гриборост", "Замолотки".

Що сьогодні не можна робити

Не можна ходити в ліс, особливо з дітьми, і займатися будівництвом.

Прикмети на 7 вересня

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

багатий урожай грибів - до затяжної зими;

перелітні птахи на землю сідають - до ясної і теплої погоди, на дахи будинків - до негоди.

Іменини 7 вересня

Іменини у Варфоломія, Тита, Володимира та Івана.