Названо термін закінчення глобальної кризи чипів

Криза автопромисловості триватиме до 2023 року - такий термін називають одні з лідерів галузі. Глава Volkswagen Герберт Дісс поділився з Bloomberg, що найближчим часом глобальна нестача мікрочипів продовжиться, як і проблеми з поставками автомобілів, повідомляє "Лента.ру".

"Ймовірно, ми будемо залишатися в дефіциті найближчі місяці або навіть роки, тому що напівпровідники користуються дуже великим попитом", - передбачив гендиректор Volkswagen.

Його підтримав і глава Daimler (головна компанія Mercedes-Benz) Ола Калленіус. На першому після пандемії автосалоні в Мюнхені він попередив, що нестача мікросхем може тривати до 2023 року. Аналогічне припущення в серпні висловив і Rohm Co - постачальник мікрочипів для Toyota.

Volkswagen і Mercedes-Benz постраждали в 2021 році від закриття заводів в Малайзії. Через спалах коронавірусу призупинили роботу ключові постачальники мікросхем для автогігантів - Infineon Technologies AG, NXP Semiconductors NV і STMicroelectronics NV.

Відповідальний за закупівлі Volkswagen Мурат Аксель заявив, що виробникам чипів для автомобілів буде потрібно наростити потужності на десять відсотків, щоб вийти з кризи. Дісс сподівається, що відновити роботу підприємства в Малайзії зможуть вже у вересні, а до кінця 2021 року вийде відновити обсяги виробництва.

В середині липня тайванський постачальник напівпровідників Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) спрогнозував автомобільній промисловості швидкий вихід з кризи. Компанія серйозно наростила потужності - в першій половині 2021 року вона випустила на 30 відсотків більше напівпровідників, ніж в попередні шість місяців. Крім того, TSMC планує вкластися в нові заводи і відкрити виробництво поза Тайванєм.