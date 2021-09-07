Вчені назвали вік, в якому люди найчастіше набирають зайву вагу

Британські вчені повідомили, що люди у віці 18-34 роки найбільше схильні до набору ваги. У більш зрілому віці ймовірність ожиріння знижується, повідомляє Обозреватель.

Про це йдеться в дослідженні вчених Університетського коледжу Лондона і Кембриджського університету, передає The Lancet. У своїй роботі фахівці вивчили дані 2 млн осіб із 1998-го по 2016 рік.

Примітно, що набрати зайву вагу більш схильні люди у віковій категорії 18-24 роки. Для молодих людей цей ризик виявився в чотири рази вищим, ніж у людей старших за 65 років.

Крім того, молодь у шість разів частіше переходила з однієї категорії Індексу маси тіла (ІМТ). Наприклад, просто товсті люлі переходили в категорію ожиріння.

Вчені додали, що люди після 35 років із нормальним ІМТ, найімовірніше, будуть дотримуватися такої ваги і надалі.

Крім того, саме вік найбільше впливав на набір зайвої ваги. Вік обійшов такі фактори як стать, етнічна належність або соціально-економічне становище.

Люди із зайвою вагою

За даними фахівців, молодь набирала зайву вагу в зв'язку зі змінами в їхньому житті. Наприклад, переїзд, нова робота або одруження. Нові справи займають більше часу, що призводить до зменшення фізичних навантажень і неправильного харчування.