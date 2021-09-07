Коли лазерна депіляція небезпечна: косметологиня озвучила список причин
Лазерну депіляцію не можна проводити безпосередньо після засмаги. Існує ціла низка протипоказань для цієї косметологічної процедури, повідомляє Обозреватель.
Зокрема, відіграють роль хронічні захворювання людини. Про це розповіла косметологиня-естетистка Світлана Стратулат.
За її словами, перш ніж провести процедуру депіляції, у клієнта салону краси необхідно уточнити низку нюансів. Це допоможе уникнути небажаних побічних ефектів і зробити процедуру більш ефективною.
"Чи є хронічні захворювання, чи не приймає він будь-яких вітамінів, який гормональний баланс, чи здавав аналізи на гормони", – пояснила косметологиня.
Вона назвала причини, через які процедуру депіляції варто відкласти на 1-2 тижні.
- Якщо людина використовує антибіотики, це потрібно відсунути на два тижні, щоб не було побічних ефектів. Можуть бути опіки, подразнення, запалення, висипання на шкірі.
- Почекати з депіляцією варто й тоді, коли щойно була проведена процедура пілінгу або людина нещодавно засмагала.
"Лазер по обличчю не можна поєднувати з пілінгами. Якщо зробили пілінг верхньої губи або підборіддя, то в жодному разі тут не можна робити лазер, тому що це викличе пігментацію. Необхідно зачекати тиждень, а краще два, і тоді можна буде розпочинати. Якщо людина засмагала, дуже велика ймовірність опіків і пігментації", – пояснила косметологиня.