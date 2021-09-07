BMW розробила електрокар з відходів

Автоконцерн BMW розробив екологічний електрокар преміум-класу i Vision Circular,повідомляється на офіційному сайті компанії. Машина буде повністю зроблена з перероблених матеріалів, в тому числі числі твердотільна батарея. Вихід автомобіля планується в 2040 році, повідомляє Лента.ру.

Серед інших особливостей - округла форма і відмова від фарб, шкіри та хрому заради зниження впливу на навколишнє середовище. Назва моделі нанесено на кузов лазером. Також при складанні автомобіля було вирішено відмовитися від клейових з'єднань на користь шнурів, кнопок, застібок - такий принцип в компанії називають «радісне злиття» (joyful fusion). Завдяки цьому при заміні багатьох складових частин знадобиться лише один інструмент. Для зниження відходів виробництва, всі деталі виготовлять з точних розмірами на 3D-принтері.

Корпус автомобіля зроблений з відходів - переробленого алюмінію, шини - з екологічно чистого каучуку. Приладова панель являє собою кришталевий корпус в дерев'яному обрамленні, вся інформація з якої відображається по всій ширині нижньої частини лобового скла.

"BMW - лідер в області ефективного використання ресурсів при виробництві. Ми прагнемо поширити цей вміння на всі етапи життєвого циклу автомобіля", - заявив голова ради директорів компанії Олівер ЦИПС.

За його словами, нинішня ситуація на ринку показала, що будь-яка компанія може зіткнутися з нестачею матеріалів для виробництва автомобілів. Швидше за все, ЦИПС має на увазі дефіцит комп'ютерних чіпів, через якого найбільші автовиробники зупиняють виробництво.

На початку вересня BMW оголосила про плани скоротити кількість викидів вуглекислого газу протягом всього життєвого циклу машини не менше ніж на 40 відсотків до 2030 року в порівнянні з показниками 2019 року. Досягти результату планується за рахунок двократного збільшення використання перероблених матеріалів. За прогнозами компанії, до 2030 року більше половини продажів припаде на електромобілі.