Курс валют НБУ на 7 вересня

Курс валют НБУ на 7 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 вересня, знизився до позначки 26.81 за 1 долар.

Курс євро знизився на 16 коп. до 31.81 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 13 коп. до 37.11 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 29.26 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 7.03 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва курс
USD долар 26.810 200 --0.12
EUR євро 31.806 300 --0.162
RUB рубль 0.367 460 --0.002
GBP Фунт стерлінгів 37.106 700 --0.129
CHF Швейцарський франк 29.260 800 --0.168
PLN польський злотий 7.034 600 --0.054
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