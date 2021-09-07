Курс валют НБУ на 7 вересня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 вересня 2021 року

Курс долара, в порівнянні з 6 вересня, знизився до позначки 26.81 за 1 долар.

Курс євро знизився на 16 коп. до 31.81 за 1 євро.

Курс рубля впав на 2 коп. до 3.67 за 10 рублів.

Курс фунта стерлінгів знизився на 13 коп. до 37.11 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 29.26 за 1 швейцарський франк.

Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 7.03 за 1 польський злотий.