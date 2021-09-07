Курс валют НБУ на 7 вересня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 7 вересня 2021 року
Курс долара, в порівнянні з 6 вересня, знизився до позначки 26.81 за 1 долар.
Курс євро знизився на 16 коп. до 31.81 за 1 євро.
Курс рубля впав на 2 коп. до 3.67 за 10 рублів.
Курс фунта стерлінгів знизився на 13 коп. до 37.11 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 17 коп. до 29.26 за 1 швейцарський франк.
Польський злотий подешевшав на 5 коп. до 7.03 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|курс
|USD
|долар
|26.810 200
|EUR
|євро
|31.806 300
|RUB
|рубль
|0.367 460
|GBP
|Фунт стерлінгів
|37.106 700
|CHF
|Швейцарський франк
|29.260 800
|PLN
|польський злотий
|7.034 600