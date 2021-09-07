Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до півфіналу US Open у змішаному розряді. Матч тривав 52 хвилини, повідомляє РБК-Украина.

21-річна українка в парі з Максом Перселлом з Австралії здобули перемогу над Ярославою Шведовою (Казахстан) і Фабрісом Мартеном (Франція).

По ходу зустрічі Ястремська і Перселл подали чотири ейси, допустили одну подвійну помилку і реалізували 3 з 4-х брейк-поінтів.

Їх суперники один раз подали навиліт, двічі помилилися при введенні м'яча в гру і не зуміли реалізувати жодного з 3-х брейк-поінтів.

Чвертьфінал міксту

Даяна Ястремська / Макс Перселл-Ярослава Шведова / Фабріс Мартен-6: 2, 6: 3.

У півфіналі Ястремська і Перселл зіграють з переможцями матчу Олмос/Аревало - Перес/Демолінгер.