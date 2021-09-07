Продукти подорожчали: як виросли ціни за рік

Вартість цукру в Україні за рік зросла на 75%. Станом на початок вересня середня ціна за 1 кг становить 22,09 грн з урахуванням ПДВ. Одночасно соняшникова олія подорожчала на 70%, до 49,66 грн. Про це свідчить звіт Мінагрополітики про середні ціни на основні види с/г продукції, повідомляє UBR.

Також до списку тих , що найбільш подорожчали, можна віднести наступні продукти:

ріпчаста цибуля - на 56%, до 8 грн за кг (з ПДВ);

буряк - на 49%, до 7,41 грн;

яйця - на 46%, до 23,16 грн;

ячмінна крупа - на 31%, до 11,2 грн;

птахи (кури) - на 29%, до 58,81 грн.

Крім того, в річному вимірі зросли ціни і на м'ясо ВРХ - на 13%, до 108,15 грн. Вартість свинини піднялася на 5% і становить 89,61 грн. А молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн, подорожчавши на 14%.

До того ж виросло в ціні і вершкове масло - на 9%, до 174,12 грн. Капуста і морква подорожчали на 12% і 23%, і тепер за кг потрібно віддати в середньому 5,15 грн і 7,97 грн відповідно.

При цьому картопля стала дешевшою на 14% в порівнянні з початком вересня 2020 року - 6,59 грн.

Що стосується зернових, то пшениця 2-го, 3-го і 4-го класів подорожчала на 16%. За 1 т в середньому потрібно віддати 7780 грн, 7685 грн і 7 464 грн, без урахування ПДВ. Кукурудза додала в ціні 27%, до 7007 грн, а соняшник - 23%, до 16 092 грн.

Одночасно ціна на сою за рік зросла на 29% і становить 16 489 грн. А дешевше стало тільки жито - на 10%.

Нагадаємо, індекс світових цін на найбільш популярні продовольчі товари в серпні склав 127,4 пункту. Це на 32,9% більше минулорічного показника і на 3,1% вище липневого.