Арешту не боїться: Саакашвілі обіцяє приїхати в Грузію

Третій президент Грузії Михайло Саакашвілі збирається повернутися в Грузію до майбутніх виборів до органів місцевого самоврядування, які намічені на 2 жовтня, повідомляє Новости-Грузия.

В опублікованому відеозверненні Саакашвілі закликав і інших проживаючих за кордоном громадян Грузії «взяти відпустку» і повернутися в країну, щоб взяти участь у голосуванні.

Саакашвілі не вперше обіцяє приїхати в Грузію. Після кожної такої заяви чинна влада говорить, що в цьому випадку екс-президент буде арештований.

І цього разу третій президент Грузії підкреслив, що не боїться арешту в разі повернення, а також не вважає його реваншем.

«Ви знаєте, що проти мене порушено кримінальну справу, яка не визнана жодною країною світу. Я їжджу всюди, в тому числі і в сусідні з Грузією країни, мене всюди приймають і ніде ніхто не задає питань про так звані «кримінальні справи», порушені проти мене в Грузії. Це явний доказ того, що ці справи сфальсифіковані» , - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, Саакашвілі два терміни займав пост президента Грузії. У 2013 році, після того, як його партія програла вибори, а ще через рік завершився його другий президентський термін, Саакашвілі покинув країну і відтоді не повертався на батьківщину.