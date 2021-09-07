КНДР готується до військового параду

КНДР готується провести військовий парад у четвер, 9 вересня — в день річниці заснування країни, повідомляє південнокорейське агентство Yonhap з посиланням на джерела, повідомляє Новое время.

Один зі співрозмовників агентства заявив, що парад може пройти вночі.

Він додав, що під час параду КНДР може передати послання для Південної Кореї і США.

Раніше у Пхеньяні помітили близько 10 тисяч військовослужбовців, що може свідчити про підготовку військового параду напередодні річниць заснування держави і правлячої партії 9 вересня і 10 жовтня відповідно.