Боксер Холіфілд підписав контракт на бій

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Евандер Холіфілд і екс-чемпіон UFC Вітор Белфорт проведуть бій у Флориді в ніч з 11-го на 12 вересня, повідомляє 24 Канал.

Холіфілд замінить екс-чемпіона світу в шести дивізіонах Оскара Де Ла Хойю, який захворів коронавірусів.

EVANDER HOLYFIELD returns to the ring on September 11th, live from Florida to fight VITOR BELFORT.



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Fight Card:

Evander Holyfield vs Vitor Belfort

Tito Ortiz vs Anderson Silva

David Haye vs Joe Fournier

Andy Vences vs Jono Carroll pic.twitter.com/7I2Y2qbFkH - Triller Fight Club (@trillerfight) September 6, 2021

У березні повідомлялося, що екс-чемпіон Майк Тайсон відмовився від поєдинку з Холіфілдом. До цього обидва спортсмени висловлювали готовність знову зустрітися на рингу.

Тайсон і Холіфілд раніше провели вже два бої. Другий поєдинок з боксерами завершився скандалом. Холіфілд кілька разів головою бив суперника. Така поведінка не сподобалося Тайсону. У третьому раунді стався безпрецедентний випадок. Майк відкусив Евандеру шматок вуха.