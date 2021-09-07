Боксер Холіфілд підписав контракт на бій

Боксер Холіфілд підписав контракт на бій

Колишній абсолютний чемпіон світу в першій важкій вазі Евандер Холіфілд і екс-чемпіон UFC Вітор Белфорт проведуть бій у Флориді в ніч з 11-го на 12 вересня, повідомляє 24 Канал.

Холіфілд замінить екс-чемпіона світу в шести дивізіонах Оскара Де Ла Хойю, який захворів коронавірусів.

У березні повідомлялося, що екс-чемпіон Майк Тайсон відмовився від поєдинку з Холіфілдом. До цього обидва спортсмени висловлювали готовність знову зустрітися на рингу.

Тайсон і Холіфілд раніше провели вже два бої. Другий поєдинок з боксерами завершився скандалом. Холіфілд кілька разів головою бив суперника. Така поведінка не сподобалося Тайсону. У третьому раунді стався безпрецедентний випадок. Майк відкусив Евандеру шматок вуха.

Стежити за важливими новинами в Tелеграм

Новини

analytics