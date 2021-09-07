У Таїланді почалися масові протести через пандемію коронавірусу

У Таїланді знову почалися масові протести через погіршення ситуації з коронавірусом. Тисячі місцевих жителів вийшли на вулиці і звинуватили владу в неефективних заходах з боротьби з пандемією, повідомляє Лента.Ру.

Вони закликали до відставки прем'єр-міністра країни Прают Чан-Оча за те, що його уряд не впорався з кризою.

"Люди давно знали, наскільки некомпетентний це уряд. COVID-19 - це просто ще один доказ" , - заявив один з учасників акцій.

Співробітники правоохоронних органів застосували сльозогінний газ для розгону демонстрантів. Вони також відкрили по них вогонь гумовими кулями.

У Таїланді з початку пандемії від ускладнень вірусу загинуло понад 12 тисяч осіб. Епідеміологічна ситуація сильно вдарила по економіці країни. При цьому у влади не вистачає ресурсів для боротьби з поширенням інфекції, а вакцинація проходить повільними темпами.

На початку серпня громадяни Таїланду вже виходили на протести через коронавірусну обстановку. Тоді вони дійшли до резиденції прем'єр-міністра і закидали її петардами. В ході заворушень відбувалися жорсткі сутички демонстрантів зі співробітниками правоохоронних органів. Влада Бангкока мобілізували сотні співробітників поліції для забезпечення правопорядку на масових акціях.