Що очікується на валютному ринку у вівторок

Після вчорашньої роботи по схемі ТОМ (з розрахунками в наступний робочий день) сьогодні на міжбанківському валютному ринку відновлюється повноцінна торгівля. Це приверне увагу експортерів, у яких вже закінчилася гривня, і покупців, які вчора були не настільки активні.

Очікується пожвавлення торгівлі, можлива підвищена волатильність протягом торгової сесії. Національний банк продовжить стежити за ситуацією і в разі виникнення дисбалансу між попитом і пропозицією буде виходити з інтервенцією і «гасити пожежу».

Відкриття торгів вівторка очікується на рівні 26,70/26,80 - ціна заявок на купівлю/продаж відповідно.

Ціна готівкового долара в столиці в понеділок знизилася на 6 копійок: вранці готівкового «американця» продавали по 26,94-26,95 гривень, а до вечора - вже по 26,88-26,89 гривень. Сьогодні вранці продаж стартує з 26,88-26,89 гривень. Далі готівковий ринок буде пильно спостерігати за тим, що відбувається на міжбанку і в точності копіювати всі його рухи. Є передумови для продовження зниження ціни готівкового «американця» до 26,84-26,85 гривень.

Євро на ринку FOREX в понеділок скорегував своє зростання, що спостерігалося минулого тижня, і опустився до позначки 1,1856. Вранці вівторка він торгується у вузькому діапазоні 1,1866-1,1884 долара. Готівковий євро також подешевшав: в понеділок вранці його продавали по 31,90-31,92 гривень, а до вечора цінник опустився до 31,82-31,83 гривень. Сьогодні вранці його почнуть продавати по 31,80 гривень. Далі все буде залежати від ситуації на українському валютному ринку, і як будуть розвиватися події на FOREX. Є передумови очікувати зниження ціни готівкового євро.

Російський рубль в понеділок опустився до 73,05 рублів за долар. Вранці вівторка він торгується в діапазоні 72,93-73,02 рубля за долар. Ціна готівкового рубля в столиці останні кілька днів зберігається незмінною на рівні 3,65-3,67 гривень за 10 рублів. Сьогодні вранці продаж почнеться за тією ж ціною, далі все буде залежати від поведінки гривні: якщо зміцнення до долара продовжиться, подешевшає і готівковий рубль.