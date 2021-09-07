Зварено останню трубу "Північного потоку-2"
Компанія Nord Stream 2 AG, що є оператором газопроводу "Північний потік-2", заявила про завершення зварення труб газогону, повідомляє Deutsche Welle.
Згідно з поширеним повідомленням компанії-оператора, у понеділок, 6 вересня, на трубоукладальному судні Fortuna було зварено останню трубу з двох ниток газопроводу.
За даними компанії, труба буде опущена на морське дно у водах Німеччини. Мета операції - з'єднати ділянку трубопроводу, що йде від узбережжя Німеччини, з ділянкою, що йде з данських вод. Після цього будуть проведені
"необхідні заходи перед введенням в експлуатацію". У компанії сподіваються запустити газогін в експлуатацію до кінця поточного року.
У майбутньому цей газопровід загальною протяжністю понад 1,2 тисячі кілометрів дозволить поставляти російський природний газ напряму до Німеччини в набагато більших масштабах, ніж раніше.
У компанії Nord Stream 2 AG наголошують, що газопровід допоможе задовольнити довгострокові потреби європейського енергетичного ринку в імпорті природного газу, підвищить безпеку і надійність поставок і уможливить отримувати російський
"газ на справедливих економічних умовах".