США готують до передачі Україні ще один бойовий катер
США цього року передадуть Україні патрульний катер типу Island, повідомляє Європейська правда.
Про це заявило посольство України у США.
Зокрема, посольство повідомило про прибуття чергового екіпажу українських моряків до міста Меріленд для проходження навчання з управління та експлуатації судна.
Це п’ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.
"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році", - повідомили в посольстві.