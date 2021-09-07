США готують до передачі Україні ще один бойовий катер

США готують до передачі Україні ще один бойовий катер
Фото: Mikhail Palinchak

США цього року передадуть Україні патрульний катер типу Island, повідомляє Європейська правда.

Про це заявило посольство України у США.

Зокрема, посольство повідомило про прибуття чергового екіпажу українських моряків до міста Меріленд для проходження навчання з управління та експлуатації судна.

Це п’ятий екіпаж, який проходитиме навчання на території Сполучених Штатів.

"Екіпаж безпосередньо навчатиметься на патрульному катері, на якому закінчуються ремонтно-відновлювальні роботи, і проходить планова підготовка та технічне обслуговування до передачі ВМС ЗС України у цьому році", - повідомили в посольстві.
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