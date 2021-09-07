Разумков очікує побачити проект бюджету до 15 вересня

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков очікує, що проєкт бюджету на 2022 рік надійде до парламенту до 15 вересня, повідомляє Українська правда.

Про це він заявив на погоджувальній раді 7 вересня

"Осіння сесія завжди важка, тому що незабаром – я сподіваюсь, до 15 вересня – ми побачимо проєкт бюджету від Кабінету міністрів. І тут треба буде консолідована робота всіх комітетів і всіх фракцій" , - розповів спікер ВР.

Разумков припустив, що осіння сесія ВР буде "достатньо напружена" , бо перед нею стоять "багато питань, багато викликів".