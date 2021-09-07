СБУ викрила чорного археолога: продавав зброю часів Другої світової

СБУ викрила чорного археолога: продавав зброю часів Другої світової

СБУ викрила чорного археолога на Кіровоградщині – він розкопував зброю та боєприпаси часів Другої світової війни й незаконно продавав їх криміналітету.

Про це йдеться в заяві﻿ Служби безпеки України.

"За основним місцем роботи він - топменеджер однієї з автозаправних станцій. А в позаробочий час ‒ чорний археолог на ділянках бойових дій Другої світової війни", – йдеться в повідомленні.
"Використовуючи особисті зв’язки у кримінальному світі, чоловік організував незаконний бізнес із продажу раритетної зброї та боєприпасів. Навіть робив спроби продати набуту колекцію за кордон", – додали в СБУ.

В ході обшуку в "чорного археолога" виявили:

  • 6 гранат Ф-1;
  • рушницю та обріз рушниці «Мосіна»;
  • пістолет «Наган»;
  • 90 набоїв калібру 7,62мм;
  • 1 кг пороху.

Підозрюваному інкримінують незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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